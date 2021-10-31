Известная певица и бывшая супруга артиста DZIDZIO Slavia (Ярослава Притула) похвасталась роскошным букетом красных роз.
Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Несмотря на разрыв, они остаются в хороших отношениях. По слова артистки, причиной стали разногласия в браке, которые они не смогли решить.
Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Slavia держит в руках роскошный букет красных роз. Она уже не в первый раз показывает подарки, но не раскрывает, кто именно её радует.
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"Дарите девушкам цветы. Это самый лучший способ сказать: - "Ты мне нравишься", - дала совет бывшая супруга Dzidzio.
Поклонники певицы оставили ей несколько комментариев, где сделали ей комплименты: "Какая вы красивая".
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