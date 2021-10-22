Украинская певица Slavia, которая много лет прожила в браке с исполнителем Дзидзьо, а после развода начала сольную карьеру, рассказала Кате Осадчей о своей новой квартире.
Как пишет Politeka.net, Михаил Хома (Дзидзьо) и Ярослава Притула (Slavia) поженились в 2013 году. Все это время Ярослава надежно оберегала тыл исполнителя, однако в этом году пара объявила о разрыве. После развода Ярослава Притула начала успешную сольную карьеру под псевдонимом Slavia и уже выпустила несколько треков.
Кроме этого, певица не скрывает, что получила от мужа в подарок роскошную квартиру в столице с видом на озеро.
Хотя Slavia и не комментирует развод, она все же поддерживает бывшего мужа на различных мероприятиях. Так, она появилась на допремьерном показе фильма Дзидзьо "Где деньги". После этого, Ярослава пообщалась с Катей Осадчей, которая спрашивала ее об подаренной квартире и слухах о примирении.
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"В какой-то момент начали говорить, что вот эта квартира - это, возможно, такое воссоединение снова с Михаилом, что вы снова вместе?",- спросила Осадчая.
Фрагментом интервью Slavia поделилась в своем Instagram, однако ответа на вопрос Кати не показала.
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