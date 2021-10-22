Украинская певица Slavia, которая много лет прожила в браке с исполнителем Дзидзьо, а после развода начала сольную карьеру, рассказала Кате Осадчей о своей новой квартире.

Как пишет Politeka.net, Михаил Хома (Дзидзьо) и Ярослава Притула (Slavia) поженились в 2013 году. Все это время Ярослава надежно оберегала тыл исполнителя, однако в этом году пара объявила о разрыве. После развода Ярослава Притула начала успешную сольную карьеру под псевдонимом Slavia и уже выпустила несколько треков.

Кроме этого, певица не скрывает, что получила от мужа в подарок роскошную квартиру в столице с видом на озеро.

Хотя Slavia и не комментирует развод, она все же поддерживает бывшего мужа на различных мероприятиях. Так, она появилась на допремьерном показе фильма Дзидзьо "Где деньги". После этого, Ярослава пообщалась с Катей Осадчей, которая спрашивала ее об подаренной квартире и слухах о примирении.

"В какой-то момент начали говорить, что вот эта квартира - это, возможно, такое воссоединение снова с Михаилом, что вы снова вместе?",- спросила Осадчая.

Фрагментом интервью Slavia поделилась в своем Instagram, однако ответа на вопрос Кати не показала.

Ранее Politeka писала, что Slavia откровенно заговорила о чувствах после развода с DZIDZIO: "Это лучший человек...".

Напомним, что DZIDZIO на шоу "Маска" решил переплюнуть Полякову и Каменских: "Мужчина должен выглядеть как...".

A еще Politeka сообщала, что SLAVIA с охапкой роз не оставила равнодушным даже своего экс-супруга DZIDZIO: "Интрига".