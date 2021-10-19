Відома співачка Slavia (Ярослава Притула), яка нещодавно розлучилася з популярним артистом DZIDZIO, не залишила його байдужим з оберемком троянд.

Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома). Не дивлячись на розрив, вони залишаються в хороших відносинах. За слова артистки, причиною стали розбіжності в шлюбі, які вони не змогли вирішити.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі щаслива Slavia тримає оберемок білих троянд.

"Коли говоривши "Дякую за те, що ти є" - це безцінно",- підписала фото Slavia.

Публікація не залишила байдужим навіть Дзідзьо, і він поставив лайк під фото своєї колишньої дружини.

Також шанувальники залишили безліч приємних коментарів для артистки: "Красива жінка!!!! Дуже!!!!", "Гарний погляд. Добра посмішка. Красиві квіти. Справжня", "Вау! Інтрига! А хто ж таке сказав? Дуже інтересненько!!! Звичайно така жінка як Ви повинна бути оцінена по достоїнству", "Нехай завше око світитися щастя і така слово частіший звучать в вашому житті".

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