Бывшая жена DZIDZIO и известная певица Slavia (Ярослава Притула) после развода призналась, что идет искать нового мужчину.

Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Не смотря на разрыв, они остаются в хороших отношениях. По слова артистки, причиной стали разногласия в браке, которые они не смогли решить.

Так, на этот раз исполнительница опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Slavia показывает распаковку картины, которую ей прислали в подарок.

На изображении оказывается сама она в полный рост. Артистка решает, куда повесит эту картину.

"Ну всё, иду искать место, где будет висеть эта красота. И того, кто прибьет гвоздь", - призналась певица и подмигнула в камеру.

Ранее сообщалось, экс-жена Дзидзьо Slavia в пикантной позе показала, как расслабляется после развода: "Мне приятно"

Также, SLAVIA после развода с Дзидзьо разоткровенничалась об отношении к экс-мужу: "Мы много чего прошли"

Politeka рассказывала, SLAVIA жестко ответила Цибульской, высказавшись о ее отношениях с Дзидзьо: "Меня это достало"



