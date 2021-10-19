Известная певица Slavia (Ярослава Притула), которая недавно развелась с популярным артистом DZIDZIO, не оставила его равнодушным с охапкой роз.

Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома). Несмотря на разрыв, они остаются в хороших отношениях. По слова артистки, причиной стали разногласия в браке, которые они не смогли решить.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре счастливая Slavia держит охапку белых роз.

"Когда говорят "Спасибо за то, что ты есть" - это бесценно", - подписала фото Slavia.

Публикация не оставила равнодушным даже Дзидзьо, и он поставил лайк под фото своей бывшей жены.

Также поклонники оставили множество приятных комментариев для артистки: "Красива женщина!!!! Очень!!!!", "Красивый взгляд. Добрая улыбка. Красивые цветы. Настоящая.", "Вау! Интрига! А кто ж такое сказал? Очень интересненько!!! Конечно такая женщина как Вы должна быть оценена по достоинству", "Пусть всегда глаза светятся счастьем и такие слова чаще звучат в вашей жизни".

Ранее сообщалось, тайный поклонник заставил Slavia после развода с DZIDZIO сиять от счастья: "Спасибо за то, что ты есть"

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