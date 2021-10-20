Зовсім скоро відбудеться прем'єра другого сезону шоу "Маска". Зоряні детективи DZIDZIO (Михайло Хома), Настя Каменських і Оля Полякова всіляко намагаються розігріти народ.

Не тільки співачки Каменських і Полякова епатують публіку яскравим вбранням: DZIDZIO теж є що показати, так він, мабуть, вважає, вирішивши переплюнути колег-красунь.

На офіційній сторінці "Маски" в Instagram новий пост, в якому користувачам пропонується вибрати кращий з двох нарядів DZIDZIO, передає Politeka.net. Варто відзначити кожен ефір співак Михайло Хома дивує глядачів незвичайними ансамблями в одязі з одним незмінним атрибутом - кашкетом на голові.

Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:

"Клоун 🤣"; "Всі без винятку"; "зрозуміло, що 2"; "Сам такий красивий і харизматичний, що одяг навіть не помітно"; "Ну навіщо знову цей клоун в журі 🤦"; "Ніякий, люблю класичний чоловічий одяг. Чоловік повинен виглядати як чоловік".

До цього подібні пости стосувалися Каменських і Полякової. Ці дві дівчини, безумовно,"беруть" шикарним виглядом в міні.

Нагадаємо, DZIDZIO розкрив інтригу з квартирою для SLAVIA і чи правда, що вони знову разом.

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