Колишня дружина відомого артиста DZIDZIO і співачка Slavia не обговорює тему розлучення на публіці, проте як і раніше підтримує свого чоловіка і навіть відвідує спільні заходи.

Ярослава Притула вважається молодою популярною співачкою, вона виступає під псевдонімом Slavia. Нещодавно звезад потрясла новиною про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома), який пара приховувала до самого кінця, поки не роз'їхалася і не почала жити окремо.

Співачка Славія встигла відвідати допрем'єрний показ фільму " Де гроші?", в якому знімався і її колишній чоловік Андрій Хома. Причому під час спілкування з колегами артистка також дала коротке інтерв'ю Катерині Осадчій, яка не змогла пройти повз цю новину.

Схоже, незважаючи на розлучення, Славія бажає підтримати чоловіка і його починання в акторській кар'єрі, а також не конфліктує з ним, тому спокійно з'являється на публіці і показує, що не проти бачити його успіхи.

Раніше Ярослава Притула поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Вона вирішила поділитися новою піснею, яку написала після розлучення з артистом. За її словами, в цій пісні всі емоції і почуття до її колишнього чоловіка і вона вдячна йому за період їх відносин.

"Пісня" Любов любов " має для мене особливе значення. Я написала її за один вечір, на одному диханні. Вона про мої почуття, про те, що я відчуваю в даний період, про моє ставлення до відносин в парі, і до життя в цілому. Це історія стосунків тривалістю 20 років", - відверто розповіла співачка.

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