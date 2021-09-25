Колишня дружина відомого артиста DZIDZIO і співачка Slavia розповіла про свої почуття після розлучення

Як передає Politeka.net, Ярослава Притула є популярною співачкою, дівчина відома під псевдонімом Slavia. Артистка нещодавно заявила про своє розлучення з музикантом Дзідзьо (Михайло Хома).

Цього разу Ярослава Притула поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Вона вирішила поділитися новою піснею, яку написала після розлучення з артистом. За її словами, в цій пісні всі емоції і почуття до її колишнього чоловіка і вона вдячна йому за період їх відносин.

"Друзі, сьогодні у мене прем'єра

Пісня "Любов любов" має для мене особливе значення. Я написала її за один вечір, на одному диханні. Вона про мої почуття, про те, що я відчуваю в даний період, про моє ставлення до відносин в парі, і до життя в цілому. Це історія відносин тривалістю 20 років. Словами пісні "Любов любов" я хочу подякувати чоловікові, якого мені дав Творець на певний період життя. Я переконана, що це найкраща людина, яка могла бути зі мною в той час, і я вдячна за шлях, який ми пройшли разом. Спасибі тим, хто був зі мною, і тим, хто зараз поруч, вірить в мене, і надихає на нові пісні", - відверто розповіла співачка.

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