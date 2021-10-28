Певица Slavia, которая много лет прожила с исполнителем и детективом шоу "Маска" Дзидзьо, рассказала, что официально они еще не развелись и пожалела мужа.

Как пишет Politeka.net, в этом году певец Михаил Хома, который построил успешную карьеру под псевдонимом Дзидзьо, заявил о разводе с женой Ярославой, с которой знаком около 20 лет.

После объявления о разрыве, который вызвал резонанс в шоу-бизнесе, женщина начала сольную карьеру под псевдонимом Slavia и уже выпустила несколько треков.

Как известно, певица пришла поддержать бывшего мужа на премьере его фильма "Де гроші".

В интервью журналистам "Зірковий шлях" Slavia призналась, что лично Дзидзьо ее не приглашал.

"Конечно, Михаил всегда очень занят. Поэтому я знаю, куда звонить, у кого спрашивать. Своих надо всегда поддерживать. Я хочу чтобы Михаил заработал деньги уже наконец на этом фильме. Потому что очень много сил он вкладывает в творчество. Он живет этим, не спит, не ест, бедный похудел, бегает тут", - сказала бывшая жена.

Кроме этого, Ярослава Притула (настоящее имя певицы) заявила, что официально они с Дзидзьо еще не в разводе – они сейчас на этапе раздела имущества. Однако, по словам певицы, все происходит без скандалов, мирно и по-дружески.

Кроме того, недавно Slavia прокомментировала слухи о том, что их брак распался из-за романа Дзидзьо со своей кумой, певицей Олей Цыбульской. По словам Ярославы, такие слухи были выгодны шоу-бизнесу, но между ее бывшим и Цыбульской "ничего не было и быть не может".

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