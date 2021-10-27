Співачка SLAVIA (Ярослава Притула) розповіла про квартиру, яку отримала після розлучення зі своїм чоловіком, відомим артистом DZIDZIO (Михайло Хома).

Про це Slavia сказала в інтерв'ю Катерині Осадчій.

"Насправді ми хотіли там обидва жити, вже робили дизайн проекту на двох. Але якось так складалося, що кожен раз, коли Михайло давав мені цей дизайн проект, то він мені якось не подобався. І я завжди зупиняла Михайла, і кажу: «Давай спочатку розберемося в наших відносинах». Я як жінка відчувала, щось трошки не так",-розповіла екс-дружина DZIDZIO.

Як відомо, Михайло Хома і Ярослава Притула одружилися в 2013 році. Весь цей час Ярослава надійно оберігала тил виконавця, проте цього року пара оголосила про розрив. Після розлучення Ярослава Притула почала успішну сольну кар'єру під псевдонімом Slavia і вже випустила кілька треків.

Після розлучення Slavia отримала розкішну квартиру в Києві з видом на озеро.

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