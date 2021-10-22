Колишня дружина українського виконавця DZIDZIO (Михайла Хоми) співачка SLAVIA (Ярослава Притула) показала місце, в якому заряджається енергією.
Як відомо, нещодавно DZIDZIO і SLAVIA розлучилися після 20 років відносин. Ярослава, яка довгий час була в тіні чоловіка, вирішила почати сольну кар'єру і вже встигла випустити кілька пісень ("Я тобі не мамка", "Чиста, як сльоза", "День Валентина", "Любов любов").
Зараз дівчина пірнула з головою в роботу, мотаючись по різних зйомках. І ось, нарешті, їй вдалося потрапити в своє улюблене місце. SLAVIA поділилася кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.
"Сьогодні зйомки в спортзалі. Кайфую. Це моє місце сили", - йдеться в підписі.
На кадрах екс-дружина DZIDZIO робила вправу, сидячи на тренажері з розставленими ногами. Співачка була в смугастому топіку та чорно-білих лосинах.
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Зазначимо, Ярослава познайомилася зі своїм майбутнім колишнім чоловіком Михайлом ще під час навчання в музичному училищі. Після 13 років стосунків вони зіграли весілля. В офіційних відносинах пара перебувала з 2013 року.
Коментуючи розлучення, SLAVIA говорила про те, що в цьому шлюбі, мовляв, добровільно забула про себе, свої бажання і почуття, але тепер прийшов час подумати й про себе.
Раніше Politeka писала, що Slavia розповіла Осадчій про отриману від DZIDZIO розкішну квартиру: "знову разом?"
Нагадаємо, що Slavia відреагувала на заяву Дзідзьо про важливу подію після їх розлучення