Бывшая жена украинского исполнителя DZIDZIO (Михаила Хомы) певица SLAVIA (Ярослава Притула) показала место, в котором заряжается энергией.

Как известно, недавно DZIDZIO и SLAVIA расстались после 20 лет отношений. Ярослава, которая долгое воремя была в тени мужа, решила начать сольную карьеру и уже успела выпустить несколько песен ("Я тобі не мамка", "Чиста, як сльоза", "День Валентина", "Любов любов").

Сейчас девушка ушла с головой в работу, мотаясь по различным съемкам. И вот, наконец, ей удалось попасть в свое любимое место. SLAVIA поделилась кадрами в "сториз" у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Сегодня съемки в спортзале. Кайфую. Это мое место силы", - говорится в подписи.

На кадрах экс-жена DZIDZIO делала упражнение, сидя на тренажере с расставленными ногами. Певица была в полосатом топике и черно-белых лосинах.

Отметим, Ярослава познакомилась со своим будущим бывшим мужем Михаилом еще во время обучения в музыкальном училище. После 13 лет отношений они сыграли свадьбу. В официальных отношениях пара находилась с 2013 года.

Комментируя развод, SLAVIA говорила о том, что в этом браке, мол, добровольно забыла о себе, своих желаниях и чувствах, но теперь пришло время подумать и о себе.

Ранее Politeka писала, что Slavia рассказала Осадчей о полученной от DZIDZIO роскошной квартире: "Снова вместе?"

Напомним, что Slavia отреагировала на заявление Дзидзьо о важном событии после их развода