Співачка SLAVIA (Ярослава Притула), яка розлучилася з DZIDZIO (Михайло Хома), прокоментувала свої закиди на адресу співачки Олі Цибульської.

Про це Slavia сказала в інтерв'ю Катерині Осадчій. За словами екс-дружини Дзідзьо, деяким артисткам було вигідно зробити так, щоб всі думали, ніби у них був роман.

Осадча запитала, чи говорить зараз Slavia про Олю Цибульську.

"Та я натякаю саме на цю артистку. Але, насправді між ними нічого не було, і бути не може", - відповіла співачка.

Також Slavia розповіла, як зараз ставиться до DZIDZIO.

"Я пишаюся ним. Я пишаюся нашими відносинами, тому що 20 років не кожен може пройти. Це такий шлях становлення особистостей, який ми пройшли з малого. Ми були підлітками, і тут Михайло виріс до суперзірки. Я вважаю, що це такий найважчий етап був у наших відносинах. Тому я не розумію, як можна залишитися ворогами", - сказала вона.

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