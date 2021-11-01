Второй сезон шоу "Маска" набирает обороты, зрители уже посмотрели второй выпуск популярного проекта, однако разгадать, кто прячется в костюмах, нелегко.

Как передает Politeka.net, на странице «Маски» в Инстаграм разгореись дискуссии относительно того. Кто может прятаться в костюме Жирафы.

Участница поразила трогательным выступлением, в конце которого звездные детективы проекта аплодировали стоя.

Похоже, что особенно понравилась Жирафа певцу DZIDZIO.

«Какой костюм! Он на первом месте для меня! Вы заметили нюанс – какая у нее красивая коса! Кончик хвостика розовый, красивый! Носки … она замуж хочет! Давайте найдем для нее жирафа», - сказал артист после выступления участницы в первом выпуске второго сезона «Маски».

А когда участница покидала сцену, музыкант пропел ей в след: «Жирафка-Жирафка, я тебе люблю».

Отметим, варианты зрителей относительно того, кто может прятаться под этой маской довольно разнообразные.

Среди предположений назвали экс-жену DZIDZIO певицу Славию, Ирину Билык, телеведущую Лесю Никитюк, актрису Ольгу Сумскую и даже Меловина.

"Если выбирать из представленных кандидатур, то Билык или Могилевская", "

Мне кажется Мэловин, тональность похоже и ноты тянет очень красиво", - пишут в комментариях.

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