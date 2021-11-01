Известного певца Олега Винника, который является звездой-детективом на телешоу "Маска", поцеловала Горилла прямо на сцене.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз на странице шоу "Маска" в Инстаграм опубликовали новое видео. На кадрах на сцену выходит персонаж Горилла. Олег Винник очаровался ею, и вышел к ней на сцену. После чего, он станцевал с ней танец и позволил себя поцеловать в щеку (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вот так страсти бушуют в гипершоу МАСКА 🔥 Горилла очаровала самого Олега Винника 😏", - написали на аккаунте шоу "Маска".

Поклонники шоу оставили множество комментариев под видео: "Там Таюне 100%", "Там точно не Таюне. Ни одна подсказка не связана с ней. Там точно Гайтана, потому что все подсказки указывают на неё)", "И я так думаю", "Интересно, кто под маской?", "Татьяна Григорьевна))".

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