Верка Сердючка, Олег Винник, Надя Дорофеева и солистка "Go_A" Катя Павленко засветились на обложках и насмешили украинцев к Хеллоуину.

В сети появились кадры с обложек журналов, на которых засветились звезды украинского шоу-бизнеса. Издание Muzvar напомнили, как выглядели обложки в 2000-ых годах и представили современные примеры. Об этом передает Politeka.net.

На обложках "выдуманных" журналов засветились популярные артисты, а именно: Надя Дорофеева, Верка Сердючка, Солистка группы "Go_A" Катя Павленко, Олег Винник, Тина Кароль, Jerry Hail, Lida Lee, Alyona Alyona, Ольга Полякова и Melovin (чтобы посмотреть все фото, доскрольте до конца страницы).

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Помните крутые глянцевые журналы нулевых, а те заголовки от которых краснели щеки? 😈 В день нечисти и мистики мы решили немного пошалить и вообразили, как могли бы выглядеть наши суперстары на обложках тех культовых изданий. Присмотритесь внимательно, там зашифровано множество песен и инфоповодов", - рассказали в издании.

Пользователи сети оставили множество комментариев под фото: "Ребята, это топ", "Хулиганы", "Где купить? Срочно надо", "Я бы все купила, кроме последнего, это супер!", "Это просто топ. Ржу на всю хату".

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