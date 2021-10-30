Известная певица и экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поразила новыми снимками с фотосессии, где предстала вовсе без макияжа перед камерой.
Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру.
Так, на этот раз артистка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Она показала несколько кадров с новой фотосессии, где предстала без верха, прикрывшись руками. На снимках Надя Дорофеева показала натуральную красоту, будучи вовсе без макияжа.
"Для меня журнал Vogue как Грэмми в мире музыки!
Всегда испытываю физическое удовольствие, когда перелистываю его страницы
Еще большее удовольствие – увидеть на этих страницах новую себя!
Обожаю экспериментировать, хоть мне всегда это сложно даётся. Но, когда попадаю в руки профессионалов, отдаюсь полностью. Да и с @vogue_ukraine по-другому не могло быть!
Наш первый совместный эксперимент – в ноябрьском выпуске😍 А ссылку на материал ищи в моих сториз", - рассказала Надя Дорофеева.
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Какая шикарная, всегда прекрасна, но тут прямо другой Вайб".
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