Известная певица и экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поразила новыми снимками с фотосессии, где предстала вовсе без макияжа перед камерой.

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной певицей. Она стала известна благодаря своему участию в группе "Время и Стекло". В 2020-ом году группа заявила о своём распаде, и после этого Надя Дорофеева успешно начала сольную карьеру.

Так, на этот раз артистка опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. Она показала несколько кадров с новой фотосессии, где предстала без верха, прикрывшись руками. На снимках Надя Дорофеева показала натуральную красоту, будучи вовсе без макияжа.

"Для меня журнал Vogue как Грэмми в мире музыки!

Всегда испытываю физическое удовольствие, когда перелистываю его страницы

Еще большее удовольствие – увидеть на этих страницах новую себя!

Обожаю экспериментировать, хоть мне всегда это сложно даётся. Но, когда попадаю в руки профессионалов, отдаюсь полностью. Да и с @vogue_ukraine по-другому не могло быть!



Наш первый совместный эксперимент – в ноябрьском выпуске😍 А ссылку на материал ищи в моих сториз", - рассказала Надя Дорофеева.

Поклонники завалили артистку приятными комментариями под фото: "Шикарная", "Королева", "Икона", "Гордость Украины", "Какая красивая наша Надя", "Даже не узнала😱

Какая шикарная, всегда прекрасна, но тут прямо другой Вайб".

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