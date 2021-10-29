"Ты очень сильный человек"

Певица Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", поделилась личным опытом, призвав украинок последовать ее примеру.

31-летняя артистка недавно призналась, что четыре года назад перенесла операцию по удалению опухоли в груди. У нее была доброкачественная фиброаденома молочной железы. В День без бюстгальтера Дорофеева решилась показать шрам на своем теле, оставшийся после операции, и который до этого она всячески скрывала - с помощью тонального креме и одежды.

Позднее в программе "Зірковий шлях" Дорофеева поделилась подробностями (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Я же инфлюенсер (тот, кто имеет "влияние" в социальных сетях — пользователь, у которого обширная и лояльная аудитория, - ред.), я подумала, что наконец нужно правильно использовать это слово. Мне захотелось, чтобы девочки пришли на ежегодное обследование, потому что обязательно нужно раз в год проверять грудь", - Надя призвала украинок посетить маммографа.

Певица рассказала, как обнаружила у себя опухоль.

"У меня заметил мой муж (певец Владимир Дантес, - ред.), он просто нащупал в груди какое-то образование и сказал: "У тебя какой-то шарик в груди, твердый" и отправил меня в больницу".

По словам Нади, фиброаденому удаляют, чтобы она не стала злокачественной.

Пользователи поддержали певицу:

"🤍 как прекрасно что вы делитесь таким 🙏🤍прекрасная Надя 🤍"

"Надя, спасибо, что поделилась с нами и рассказала, это правда важно следить и проверять ❤️"

"Как круто, что смогли это принять и рассказать о этом🥺💗"

"Надь, ты очень сильный человек 💔🔥"

"Мы любим тебя любой😍❤️"

Напомним, Дорофеева застряла за границей и раскрыла, почему не может вернуться в Украину: "Впервые в жизни у меня..."

Как сообщала Politeka, Дорофеева подняла платье и показала подтянутые формы с близкого ракурса: "Красиво лежу"

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева избавилась от одежды и озадачила поклонников снимком: "Расшифруешь?"