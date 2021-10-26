Певица Надя Дорофеева, которая снова приступила к активным гастролям, устроила чувственную фотосессию в черном платье с оригинальным дизайном.

Надя Дорофеева активно снимается для новых фотосессий, часто рассказывает о себе в Инстаграм и делится постановочными кадрами и нередко удивляет образами на своих концертах. В этот раз певица снялась для модного глянца.

Чтобы впечатлить поклонников, Надя выбрала весьма интригующий образ – черное платье с оригинальным декольте, а сам наряд приподняла на бедре, демонстрируя формы.

«Красиво лежу на страницах ноябрьского @vogue_ukraine» – коротко подписала Надя новые кадры.

Пользователи поспешили отреагировать:

«Нереально красиво лежишь!😍; Женственность - твое все😍; Лучше всех; Очень красиво😍; вааау, это очень прекрасно😍; будет новый журнал с тобой?)); Самая красивая 🤍🤍🤍».

Ранее Дорофеева рассказала, что иногда устает быть радостной, но не видит ничего плохого в том, чтобы восстановиться, когда батарейка садится. Певица призналась, что из-за славы вынуждена постоянно себя контролировать.

«Тот микроскоп, под которым я всегда нахожусь, позволяет вам многое обо мне узнать. Но этот микроскоп не всегда позволяет мне сказать, сделать или как-то выразить себя так, как я хочу. Такой контроль себя стал моей жизненной аффирмацией и я всегда и везде стараюсь видеть хорошее. Но иногда батарейка садится и у меня не особо получается даже просто стараться», - призналась Дорофеева.

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