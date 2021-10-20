Украинский певец и шоумен Владимир Дантес признался, как понял, что отличается от современной молодежи, и за какие пристрастия ему стыдно.

Как пишет Politeka.net, муж Нади Дорофеевой решил поделиться жизненной историей на своей странице в Инстаграм.

«Очень странный инсайт поймал. Понял, что не на одной волне с новым поколением», - рассказал Дантес.

Он уточнил, что следит за современным трендами, однако это не стирает все отличия между ним и молодыми людьми.

Певец рассказал о том, как встретил на парковке юную поклонницу. По словам Дантеса, он шел к машине от супермаркета с покупками в руках, когда девушка лет 15 попросила с ним сфотографироваться.

«И всё бы ничего, если бы не одно «Но». Всё это время, пока ходил за продуктами, шёл по парковке, закладывал в багажник продукты, я смотрел «Хата на Тата». И когда ко мне обратилась юная особа, я чуть не сгорел от стыда, не зная как спрятать телефон, чтоб она не заметила, чем же я так увлечён», - признался артист.

Он пошутил, что теперь в людных местах будет притворяться, что смотрит кулачные бои или классические концерты, чтобы выглядеть более брутальным.

Дантес также поделился новым фото, на котором позировал в осеннем парке.

Напомним, Никитюк сверкнула красотой перед мужем Дорофеевой Дантесом, надев розовое мини.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес поразил дерзкой сменой имиджа, яркие кадры.

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