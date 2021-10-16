Муж Нади Дорофеевой, бывшей солистки группы "Время и Стекло", Владимир Дантес, новый ведущий "Рассмеши комика", попробовал себя в новой профессии.
Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным певцом, начав свою карьеру на "Фабрике звезд". Исполнитель некоторое время занимался творчеством, а потом взял перерыв до 2019 года, после чего вернулся на сцену. Недавно Дантес выпустил новый мини-альбом, а также стал новым ведущим "Рассмеши комика". Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится многим интересным.
На новых сторис Дантес появился у фотозоны для росписи. Владимир предложил приходить парочкам, чтобы их расписать. Люди начали активно подходить к Дантесу, а одна пара решила наоборот - разойтись.
"Владимир Дантес расписывает парочки на Кураже. А эти вот решили официально больше не быть парой", - было написано под фото.
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"Горжусь этой парой", - сказал Дантес.
На еще одном сторис Владимир расписывал собак.
"Я сегодня расписал собак, а вы шо?", - написал Дантес.
"За час поженил 37 пар, включая собачью", - подытожил Владимир свои успехи.
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