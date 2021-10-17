Украинский певец и телеведущий, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил примерить на себя очень смелый образ, который обычно используют девушки.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм 33-летний Дантес опубликовал фото, на котором предстал с афро-накруткой.
«Делают такую укладку только женщины. Красят глаза только женщины. Делают маникюр только женщины. Брить ноги могут только женщины. Вам не кажется, что слишком много «только женщины»?», - обратился к поклонникам Дантес.
По его словам, он решился на дерзкую смену имиджа, чтобы поднять настроение себе и своим поклонникам.
«Короче, ребята, пить можно не только пиво, а ходить — не только в барбершопы. Веселитесь и прекратите наконец-то думать, что что-то не по-мужски», - добавил артист.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Олег Винник неожиданно сообщил о своей болезни, концерты отменены: "Мне очень больно"
Молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его скорей"
На украинской трассе четверо друзей сгорели заживо, кадры трагедии: среди жертв участница талант-шоу
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов. Поклонники стали сравнивать Дантеса с другими известными звездами.
«Сначала подумал: «че это я подписан на Галкина?», «Вы крутой», «Вот это я понимаю пропаганда феминизма», «Валера Леонтьев, ты ли это?», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Владимир Дантес получил сообщение с "того света": "Теперь папа в...".
Как сообщала Politeka, Дантес внезапно изменил профессию: "За час поженил 37 пар...".
Также Politeka писала, что Владимир Дантес очаровал новой прической.