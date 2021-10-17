Украинский певец и телеведущий, муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес решил примерить на себя очень смелый образ, который обычно используют девушки.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 33-летний Дантес опубликовал фото, на котором предстал с афро-накруткой.

«Делают такую укладку только женщины. Красят глаза только женщины. Делают маникюр только женщины. Брить ноги могут только женщины. Вам не кажется, что слишком много «только женщины»?», - обратился к поклонникам Дантес.

По его словам, он решился на дерзкую смену имиджа, чтобы поднять настроение себе и своим поклонникам.



«Короче, ребята, пить можно не только пиво, а ходить — не только в барбершопы. Веселитесь и прекратите наконец-то думать, что что-то не по-мужски», - добавил артист.

В комментариях артисту оставили массу приятных отзывов. Поклонники стали сравнивать Дантеса с другими известными звездами.

«Сначала подумал: «че это я подписан на Галкина?», «Вы крутой», «Вот это я понимаю пропаганда феминизма», «Валера Леонтьев, ты ли это?», - пишут пользователи сети.

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