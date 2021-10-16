Чоловік Наді Дорофєєвої, колишньої солістки групи "Время и Стекло", Володимир Дантес, новий ведучий" Розсміши коміка", спробував себе в новій професії.
Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним співаком, почавши свою кар'єру на"Фабриці зірок". Виконавець деякий час займався творчістю, а потім взяв перерву до 2019 року, після чого повернувся на сцену. Нещодавно Дантес випустив новий міні-альбом, а також став новим ведучим "Розсміши коміка". Не забуває Володимир і про Instagram, де ділиться багатьом цікавим.
На нових сторіс Дантес з'явився у фотозони для розпису. Володимир запропонував приходити парочкам, щоб їх розписати. Люди почали активно підходити до Дантеса, а одна пара вирішила навпаки - розійтися.
"Володимир Дантес розписує парочки на Куражі. А ці ось вирішили офіційно більше не бути парою", - було написано під фото.
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"Пишаюся цією парою", - сказав Дантес.
На ще одному сторіс Володимир розписував собак.
"Я сьогодні розписав собак, а ви шо?",- написав Дантес.
"За годину одружив 37 пар, включаючи собачу", - підсумував Володимир свої успіхи.
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