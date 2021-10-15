Відомий співак і чоловік популярної співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес після пародії на Тіну Кароль кардинально змінив образ і обзавівся кучерями.

Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру. Також Володимир одружений на відомій співачці Наді Дорофєєвій.

Так, на цей раз чоловік Дорофєєвої опублікував нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Після того, як він разом з Юлією Саніною на шоу "Маскарад" спародіював образ Тіни Кароль, він вирішив кардинально змінити імідж. І тепер на його голові будуть красуватися дрібні кучері.

"Лера, і Сабіна, зараз привожу свою голову в порядок. І чому шоколадки тільки Girl Power? Де ж ми, чоловіки?",- запитав Володимир Дантес.

"Я, звичайно, позику солодким біль, але наступного разу хочу бачити шоколадки для справжніх чоловіків", - звернувся до дівчат Дантес.

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