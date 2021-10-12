Співак, блогер і чоловік української виконавиці Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес, згадав свого батька, який пішов з життя в 2010 році, розповівши про нього цікаве.

У 2010 році пішов з життя батько Володимира Дантеса, Ігор Гудков, передає Politeka.net. Смерть настала швидко і безболісно.

Біль від втрати люблячий син відчуває досі. У новому пості артист, який нещодавно став пробувати себе в стендапі, розповів, який був його батько.

За словами співака, у його батька було гарне почуття гумору.

"У моєму дитинстві тато тягнув один прикол протягом декількох років - фокус. Він підкликав мене, просив вибрати і запам'ятати будь-яку карту, мішав колоду, відкривав на середині, показував і говорив: "Це не вона!". Складав карти ІІІІ ВСЕ!",- поділився артист.

Володимир Дантес розповів, що для нього було важко видаляти номер батька з телефонної книжки, тому одного разу він отримав повідомлення "з того світу".

"Найжахливіше - коли приходить повідомлення: "тепер тато в Вайбері! Надішліть йому листівку" 😱 😱 😱

І жах не в тому, що мама не попередила, що тепер вона буде користуватися карткою тата.



А в тому, що ти вибирав між листівкою "з Яблучним Спасом" і звичайним сухим "Hi"", - написав артист.

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