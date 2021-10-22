Известный певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес сделал важное объявление о своём творчестве.

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру.

Так, на этот раз муж Дорофеевой опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Владимир Дантес в необычном для себя образе. На нём черно-белый пиджак, в котором видно торс и красные штаны. Также свой образ певец дополнил ярким макияжем глаз и разными аксессуарами. Под фото он объявил о том, что в декабре состоится его первый сольный концерт в Киеве.

"Мой шестой!😱



Совсем недавно я общался с командой и мы говорили об этом. Я сказал:

– Господи, это ж уже три года прошло!

и меня поправили:

– Два, Вов.



Я остановился на секунду и осознал, какой крутой темп мы взяли. Как много сделали музыки, эфиров, шоу, своих проектов.



И один из них вот уже перед вами. Вместе с клипом на песню "Грустные танцы" расскажу вам еще и о моем первом сольном концерте, который произойдет в Киеве 2 декабря.



О нем я расскажу чуть подробнее позже, а пока гляньте клип по ссылке в шапке профиля. Песня на всех музыкальных площадках – уже завтра!", - заявил Владимир Дантес.

Поклонники оставили множество комментариев: "Ну, можно выдержать эту дерзость?", "Вот на такого Дантеса я, пожалуй, гляну….", "Я подумала это Манескін", "Дамиано Давид, разлогинься", "На Монескин похож".

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