Украинская певица, экс-солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева, которая меньше года назад начала сольную карьеру, показала, как справляется с выгоранием.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Дорофеева опубликовала яркие кадры с путешествия. Звезда позировала на мысе Рока в Португалии. Красотка была тепло одета и наслаждалась ветром, который развивал ее волосы.

Под видео Дорофеева рассказала, что иногда устает быть радостной, но не видит ничего плохого в том, чтобы восстановиться, когда батарейка садится. Певица призналась, что из-за славы вынуждена постоянно себя контролировать.

«Тот микроскоп, под которым я всегда нахожусь, позволяет вам многое обо мне узнать. Но этот микроскоп не всегда позволяет мне сказать, сделать или как-то выразить себя так, как я хочу. Такой контроль себя стал моей жизненной аффирмацией и я всегда и везде стараюсь видеть хорошее. Но иногда батарейка садится и у меня не особо получается даже просто стараться», - призналась Дорофеева, добавив, что невозможно все время жить на эндорфинах.

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Напомним, что Дорофеева в домашнем наряде показала свой гараж и роскошные авто: "Когда все спрашивают...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева покрутилась в топике и с минимумом косметики: кадры.

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