Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка почала давати великі концерти разом зі своєю командою, показала модний образ на виступі в лаковому костюмі червоно-чорного кольору.

У Наді Дорофєєвої є свій унікальний стиль, якому вона слідує на своїх концертах і яким розбурхує публіку. Для виступів виконавиця вибирає досить відкриті наряди, що підкреслюють її привабливість.

Оскільки Надя до всього ще й дуже струнка, найчастіше вона підкреслює свої довгі ноги короткими шортиками або спідницями. Навіть поза сценою і не на концертах Надя нерідко з'являється в одному міні, дивуючи фанатів.

Нещодавно Дорофєєва дала черговий концерт і цього разу засвітилася в новому костюмі – лаковому чорно-червоному вбранні. Високі рукавички, маленький топ і червоні штани повністю змінили зірку, що помітили фанати Наді в своїх Сторі.

Раніше в мікроблозі в Instagram Надя опублікувала ролик, на якому вона стоїть і залипає в телефон, поки піднімаються двері гаража. Потім видно два розкішних авто, і до одного з них співачка підходить, очевидно, хвалячись, що він Новий.

Перед камерою зірка з'явилася в домашньому образі-на ній Сірий Спортивний костюм і чорна шкіряна куртка. Волосся артистки зібране у високий розпатланий пучок, а на обличчі немає макіяжу.

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