Популярная украинская певица Надя Дорофеева, начавшая давать крупные концерты вместе со своей командой, показала модный образ на выступлении в лаковом костюме красно-черного цвета.
У Нади Дорофеевой есть свой уникальный стиль, которому она следует на своих концертах и которым будоражит публику. Для выступлений исполнительница выбирает довольно открытые наряды, подчеркивающие ее привлекательность.
Поскольку Надя ко всему еще и очень стройная, чаще всего она подчеркивает свои длинные ноги короткими шортиками или юбками. Даже вне сцены и не на концертах Надя нередко появляется в одном мини, удивляя фанатов.
Недавно Дорофеева дала очередной концерт и в этот раз засветилась в новом костюме – лаковом черно-красном наряде. Высокие перчатки, маленький топ и красные брюки полностью преобразили звезду, что заметили фанаты Нади в своих Стори.
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Ранее в микроблоге в Instagram Надя опубликовала ролик, на котором она стоит и залипает в телефон, пока поднимаются двери гаража. Затем видно два роскошных авто, и к одному из них певица подходит, очевидно, хвастаясь, что он новый.
Перед камерой звезда появилась в домашнем образе – на ней серый спортивный костюм и черная кожаная куртка. Волосы артистки собраны в высокий растрепанный пучок, а на лице нет макияжа.
Напомним, Изумленная Дорофеева показала, чем ее радует на кухне раздетый Дантес: "А ты времечко видел?".
Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в спортивном костюме показала, как тренируется дома: кадры.
Также Politeka писала, что Дорофеева в платье с разрезом от бедра впечатлила видом в примерочной: фото.