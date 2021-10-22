Популярная украинская певица Надя Дорофеева, начавшая давать крупные концерты вместе со своей командой, показала модный образ на выступлении в лаковом костюме красно-черного цвета.

У Нади Дорофеевой есть свой уникальный стиль, которому она следует на своих концертах и которым будоражит публику. Для выступлений исполнительница выбирает довольно открытые наряды, подчеркивающие ее привлекательность.

Поскольку Надя ко всему еще и очень стройная, чаще всего она подчеркивает свои длинные ноги короткими шортиками или юбками. Даже вне сцены и не на концертах Надя нередко появляется в одном мини, удивляя фанатов.

Недавно Дорофеева дала очередной концерт и в этот раз засветилась в новом костюме – лаковом черно-красном наряде. Высокие перчатки, маленький топ и красные брюки полностью преобразили звезду, что заметили фанаты Нади в своих Стори.

Ранее в микроблоге в Instagram Надя опубликовала ролик, на котором она стоит и залипает в телефон, пока поднимаются двери гаража. Затем видно два роскошных авто, и к одному из них певица подходит, очевидно, хвастаясь, что он новый.

Перед камерой звезда появилась в домашнем образе – на ней серый спортивный костюм и черная кожаная куртка. Волосы артистки собраны в высокий растрепанный пучок, а на лице нет макияжа.

Напомним, Изумленная Дорофеева показала, чем ее радует на кухне раздетый Дантес: "А ты времечко видел?".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева в спортивном костюме показала, как тренируется дома: кадры.

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