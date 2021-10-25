Співачка Надя Дорофєєва, яка кілька днів тому випустила чергову нову композицію, вирішила влаштувати фотосесію з максимальною природністю в образі.
Надя Дорофєєва активно набирає популярність в Instagram завдяки своїй любові до фотосесій. Зірка часто влаштовує зйомки, щоб показати новий стиль або модне вбрання для концерту. Не так давно Дорофєєва показала яскравий лук на виступі.
В цей же раз Надя на репетиції похвалилася простим і вдалим чином. У коротенькому ТОПі, світлих брюках і спущеній кофті Надя виглядала дуже свіжо. Звично розпущене волосся і легкий макіяж тільки прикрасили зірку.
За словами Наді, зазвичай вона не соромиться показувати себе і не комплексує. Якщо раніше її часто обзивали надмірно худий і вона відчувала себе ніяково, то тепер їй це подобається.
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Раніше у своєму мікроблозі в Instagram Надя опублікувала ролик, на якому вона стоїть і залипає в телефон, поки піднімаються двері гаража. Потім видно два розкішних авто, і до одного з них співачка підходить, очевидно, хвалячись, що він Новий.
Перед камерою зірка з'явилася в домашньому образі-на ній Сірий Спортивний костюм і чорна шкіряна куртка. Волосся артистки зібране у високий розпатланий пучок, а на обличчі немає макіяжу.
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