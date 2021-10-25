Певица Надя Дорофеева, которая несколько дней назад выпустила очередную новую композицию, решила устроить фотосессию с максимальной естественностью в образе.
Надя Дорофеева активно набирает популярность в Инстаграм благодаря своей любви к фотосессиям. Звезда часто устраивает съемки, чтобы показать новый стиль или модный наряд для концерта. Не так давно Дорофеева показала яркий лук на выступлении.
В этот же раз Надя на репетиции похвасталась простым и удачным образом. В коротеньком топе, светлых брюках и спущенной кофте Надя выглядела очень свежо. Привычно распущенные волосы и легкий макияж только украсили звезду.
По словам Нади, обычно она не стесняется показывать себя и не комплексует. Если ранее ее часто обзывали излишне худой и она чувствовала себя неловко, то теперь ей это нравится.
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Ранее в своем микроблоге в Instagram Надя опубликовала ролик, на котором она стоит и залипает в телефон, пока поднимаются двери гаража. Затем видно два роскошных авто, и к одному из них певица подходит, очевидно, хвастаясь, что он новый.
Перед камерой звезда появилась в домашнем образе – на ней серый спортивный костюм и черная кожаная куртка. Волосы артистки собраны в высокий растрепанный пучок, а на лице нет макияжа.
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