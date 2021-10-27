Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о том, что не может вернуться в Украину из Португалии, где проводила время в компании своих подруг.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Сейчас Надя находится в столице Португалии – Лиссабоне. Судя по кадрам в сториз, певица весело проводила время с двумя своими подругами.
В новом посте Дорофеева рассказала, что девушки отправились домой, а вот сама она осталась в чужой стране из-за неприятности с билетом.
«Мои девочки улетели. Спасибо вам за эти особенные дни. Ну а меня ещё ждут приключения . Впервые в жизни у меня «сгорел» обратный билет ..)», - рассказала Дорофеева.
Она поделилась снимком, на котором они с подругами позируют в номере гостиницы в пижамах и без макияжа.
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Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост.
«Значит отдых продолжается?», «Пижамка супер», «Удачного тебе отдыха Надь», «Интересно с кем же ещё будут приключения», «Надюша удачного возвращения домой», «Кошечки мяу», «Какие тигрицы», - пишут люди.
Напомним, Дорофеева подняла платье и показала подтянутые формы с близкого ракурса.
Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева избавилась от одежды и озадачила поклонников снимком.
Также Politeka писала, что Дорофеева уехала из Украины и поразила признанием.