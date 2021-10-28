Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", показала, как развлекается с мужем на отдыхе в Лиссабоне, Португалия.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является успешной певицей, которая прославилась благодаря группе "Время и Стекло". Теперь звезда активно строит сольную карьеру и радует фанатов новыми хитами. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На фото Надя показалась вместе с Владимиром Дантесом, своим супругом. На еще одном из снимков засветилаась экс-жена Потапа Ирина Горовая.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Харошо вам отдохнуть! Вы заслужили", "Такая невероятная атмосфера! Люблю видеть Надя счастливой", "Хорошего вам отдыха", "Надя, ну что за стиль? Эти джинсы сводят с ума", "Только опубликовали публикацию, и уже сколько ботов", "Таки встретились", "Как же приятно смотреть на такую пару", "Самая лучшая пара шоу-бизнеса".

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