Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес покрасовался экстравагантным образом рядом с девушкой в «клоунском» наряде.
Как пишет Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Дантес рассказал о завершении первого сезона своего нового проекта «Стендап 380».
«Это мой первый большой проект, в котором я попробовал себя сразу в двух ролях - продюсер и стендап комик. Слышу/читаю много классных отзывов, слышу/читаю рекомендации-советы как кто-то бы сделал лучше, очень надеюсь, что вы сделаете. Сильно надеюсь, хватит сил и терпения на 2й сезон», - написал Дантес.
Он поблагодарил всех, кто работал вместе с ним над реализацией этого проекта.
Этот пост певец решил проиллюстрировать своим новым фото. На снимке Дантес позировал в экстравагантном образе, который он использовал для промоушена своей новой песни «Грустные танцы».
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Артист был одет в ярко-красные штаны и черно белый пиджак, под которым виднелся его ничем не прикрытый торс. Рядом с Дантесом, наклонившись, стояла девушка в наряде клоуна. При этом певец прикусил одну из ее двух длинных косичек.
Поклонники тут же принялись комментировать пост.
«Вова тебе пора в танцы!», «Меня бы вырвало, чей-то хвост в рот», «я бы на месте этой девушки волосы не мыла до конца жизни.... все таки Дантес их облизал», - пишут люди.
Напомним, муж Дорофеевой Дантес раскрыл свой истинный характер на камеру.
Как сообщала Politeka, Дантес кардинально сменил образ и стал похож на звезду Maneskin.
Также Politeka писала, что изумленная Дорофеева показала, чем ее радует на кухне раздетый Дантес.