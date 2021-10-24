Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, что происходит, когда он пытается строить из себя серьезного парня с «сильным» лицом.
Как пишет Politeka.net, артист повеселил поклонников новым видео в своем ТикТоке. Недавно музыкант выпустил песню «Грустные танцы», и теперь решил порадовать фанатов тематическим роликом.
Так, обычно веселый Дантес решил примерить более серьезный образ. На кадрах он сидел перед камерой, стараясь выглядеть максимально задумчивым и холодным. В какой-то момент певец посмотрел прямо в объектив, после чего его истинный характер тут же вылез наружу.
Дантес не смог сдержать эмоций, и бурно рассмеялся под собственную песню. Судя по всему, остановится он не мог.
«Очень хотелось сделать Стронг фейс…Стронг фейс не мое», - подписал эти кадры Владимир.
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Его поклонники тут же принялись комментировать видео.
«Красавчик», «Ну, нельзя быть таким милым!», «Интересно, он просто веселый или накурен постоянно?», «Человек радость ваш смех и улыбка многих вытягивает из депресняка, улыбайтесь на радость всем!», «крутой, вопше не изменился , все такой же весёлый», «ты такой прекрасный)», - пишут люди.
Напомним, Дантес кардинально сменил образ и стал похож на звезду Maneskin.
Как сообщала Politeka, изумленная Дорофеева показала, чем ее радует на кухне раздетый Дантес.
Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес рассказал о конфузе на парковке перед юной фанаткой.