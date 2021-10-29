Известный исполнитель Владимир Дантес показал впечатляющие видео у океана в Португалии, куда отправился с женой Надей Дорофеевой.

Известный исполнитель и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, недавно артист вместе с красоткой женой отправился на отдых в Португалию, откуда уже показал яркие кадры своих приключений.

На новых видео Вова показал впечатляющие пейзажи, стоя на краю обрыва. Опасные и в то же время фантастические картинки скал и океана восхитили самого певца, это видно по его эмоциях на видео. Также Дантес показал забавные кадры, как убегал от волн, уже спустившись с обрыва на песчаный пляж. Кроме того, он выложил милое фото, на котором запечатлен на страусиной ферме, Вова очаровано смотрит на птиц, протягивая им траву.

В подписи к публикации Дантес написал: "Португалия, что ты делаешь, прекрати! Ребята, эти виды и океан так вскружили мне голову, что совсем забыл рассказать про новую серию «Я делаю бизнес»! А там же горячий баттл – гуманитарии vs технари".

Напомним, Муж Дорофеевой Дантес раскинулся в ванной прямо в одежде и ботинках: "Красивый то какой".

Как сообщала Politeka, Дорофеева с Дантесом и бывшей женой Потапа зажгли в Португалии, видео: "Надя, ну что за стиль...".

Также Politeka писала, что Дантес в пиджаке нараспашку озадачил выходкой с девушкой в наряде клоуна: "Меня бы вырвало".