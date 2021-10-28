Известный исполнитель и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился в сети забавным фото из Португалии, на котором позирует в ванной.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес часто радует поклонников яркими и веселыми постами в своем Instagram. Так, в этот раз певец поделился в сети забавным кадром, на котором позирует в ванной.

Как видно на снимке, Владимир расслабленно умостился в белоснежно ванне, даже не снимая одежды и обуви. Перед камерой он появился в модный черных штанах и белоснежном свитере, а на его ногах темные массивные ботики. Артист облокотился на бортики пустой ванны и отвел взгляд, как будто о чем-то задумавшись.

В подписи к фотографии Дантес написал: "Проснуться в 10:00 ✅. Завтракать с 11:00 - 14:00 😱✅. Наконец-то уехать к океану… Loading…". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото звездного красавца, засыпая его комплиментами и шутками: "Хорошего отдыха", "Лучше, при приеме ванны, налить воды", "Наконец-то заслуженный отдых", "Какой?", "Круто же", "Красивый то какой", "К океану Эльзы?".

Напомним, Дантес в пиджаке нараспашку озадачил выходкой с девушкой в наряде клоуна: "Меня бы вырвало".

Как сообщала Politeka, Дантес кардинально сменил образ и стал похож на звезду Maneskin: "Дамиано Давид, разлогинься".

Также Politeka писала, что Дорофеева и Дантес наглядно показали, как "сходят с ума" пары, у которых нет детей: "Давай мне деньги и неси!".