Известная украинская певица Надя Дорофеева повеселилась со своим мужем Владимиром Дантесом, спровоцировав настоящий скандал в сети.
Как сообщает Politeka.net, в молодежной сети Тик Ток появилось видео, на котором Дантес и Дорофеева веселились в машине под неприличный трек скандальной российской исполнительницы Инстасамки. Дорофеева была одета в модную шапку с надписью Тик Ток. Она очень активно танцевала, а муж снимал ее и шутил над ней. В середине видео Дантес тоже стал подпевать жене.
Впрочем, в комментариях под забавным видео разгорелся настоящий скандал. Поклонников разозлило поведение Нади, которое многие из них посчитали недостойным.
«Не ожидала такого от Дорофеевой», «А прикиньте Надюша с Инстасамкой замутит фит», «Немного головой думайте, под что снимаете видео», «Надя, ну зачем видос под этот шлак», «Настоящая икона стиля», «Катитесь не в то русло», - пишут пользователи сети.
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