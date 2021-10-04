Известная украинская певица Надя Дорофеева повеселилась со своим мужем Владимиром Дантесом, спровоцировав настоящий скандал в сети.

Как сообщает Politeka.net, в молодежной сети Тик Ток появилось видео, на котором Дантес и Дорофеева веселились в машине под неприличный трек скандальной российской исполнительницы Инстасамки. Дорофеева была одета в модную шапку с надписью Тик Ток. Она очень активно танцевала, а муж снимал ее и шутил над ней. В середине видео Дантес тоже стал подпевать жене.

Впрочем, в комментариях под забавным видео разгорелся настоящий скандал. Поклонников разозлило поведение Нади, которое многие из них посчитали недостойным.

«Не ожидала такого от Дорофеевой», «А прикиньте Надюша с Инстасамкой замутит фит», «Немного головой думайте, под что снимаете видео», «Надя, ну зачем видос под этот шлак», «Настоящая икона стиля», «Катитесь не в то русло», - пишут пользователи сети.

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