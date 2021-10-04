Відома українська співачка Надя Дорофєєва розповіла шанувальникам про свою фобію.
Як пише Politeka.net, колишня солістка популярного гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва наважилася розпочати сольну кар’єру. Дівчина вже випустила кілька хітів та продовжує розвиватися. У своєму Instagram співачка часто ділиться світлинами та відео зі зйомок та повсякденного життя і розповідає цікаві факти про себе.
Цього разу Дорофєєва поділилася знімком, на якому постала у красивому лимонному светрі та мікрошортах такого ж кольору. Співачка наважилася розповісти шанувальникам про свій страх.
"Увага, шановні підписники! Мій "загон", який ви ще не знаєте. Я боюся під'їздів 😂 Заходжу в них тільки тоді, коли біля дверей нікого немає, потім біжу, ніби мене хтось переслідує і нервово тисну кнопку ліфта, він же так точно швидше приїде!", - зізналася співачка.
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За 20 хвилин шанувальники поставили майже 22 тисячі лайків та написали коментарі.
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