Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала яркое фото с шопинга в Португалии, куда отправилась с мужем Владимиром Дантесом на отдых.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно поразила подробностями операции на груди, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда похвасталась кадрами из шопинга в Португалии, куда отравилась с мужем на отдых.

На новой фотографии, которую Надя сделала в раздевалке и выложила в сторис, ее можно увидеть в стильном образе. Похоже, звезд решила примерить модный клетчатый пиджак, только не понятно, курила ли она его или нет. Этот наряд прикрыл темную удлиненную рубашку, которая оголила стройные ноги артистки в интересных теплых челках. Ее волосы собраны в небрежный пучок, а на лице легкий макияж.

"Я влюбилась в пиджак, но он стоит…", - подписала сторис Дорофеева, так и не указав, купила ли она его или просто примеряла.

Напомним, Дорофеева застряла за границей и раскрыла, почему не может вернуться в Украину: "Впервые в жизни у меня...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева рассказала подробности удаления опухоли: "Заметил мой муж...".

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