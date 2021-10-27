Европа готовится к "Евровидению-2022", которое должно состоятся в будущем году - пользователи сети рассказали, кого бы выбрали представлять Украину.

В 2021 году состоялся песенный конкурс "Евровидение", на котором пятое место заняла украинская группа "Go_A", пишет Politeka.net. Примечательно, что конкурс состоялся несмотря на пандемию, а в 2020-ом из-за нее был перенесен.

Несмотря на то, что пандемия продолжается и появляются новые штаммы, все же это не дает повода не думать о конкурсе.

В одной из Инстаграм-групп предложили поразмышлять, кого бы зрители отправили представлять Украину в 2022 году.

"Кого вы видите представителем Украины на Евровидении-2022?", - написали авторы поста.

За три часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали имена звезд, в том числе они назвали группы KAZKA с солисткой Александрой Зарицкой, "THE HARDKISS" с Юлией Саниной, и певиц Настю Каменских (NK), Олю Полякову и Надю Дорофееву.

"KAZKA ! Я б не сказала , что лично мне они очень нравятся, но музыка у них более современная с нотками фолька , что очень классифицирует нашу страну👏", "Хотелось бы кого-то неизвестного, но классного 😂🔥", "NK с Украино-испанской песней 🔥🏆🥇", "THE HARDKISS"🇺🇦 Мы бы там всю Европу порвали", Полякову", "Дорофееву 🔥".

Ранее Politeka писала, что солистка Go_A Павленко в необычном наряде покорила образом на "Мисс Украина"

Напомним, что солистка Go_A и Санина в черных нарядах устроили модную схватку

A еще Politeka сообщала, что скандал вокруг Нацотбора на "Детское Евровидение" получил продолжение, кто представит Украину