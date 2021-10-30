Сразу же появились обсуждения его неожиданного стиля

Полуфиналист первого сезона романтического шоу «Холостячка» Андрей Рыбак с длинными волосами и заросшей бородой вызвал обсуждение в сети.

Как пишет Politeka.net, соответствующий снимок украинский комик опубликовал на своей странице в Instagram.

Так, на фото Рыбак появился с длинной шевелюрой на голове, а также отросшей бородой.

В публикации к фотографии шоумен решил поразмышлять о плюсах длинных волос, а также обратился к своим фанатам, стоит ли ему снова отращивать их.

«Плюсы длинных волос:



🔥 Эффектно выглядишь на ветру;



🔥 Можно выгодно продать;



🔥Производители шампуней наперебой предлагают рекламу;



🔥 Можно собрать в хвост и представлять что ты Стивен Сигал»,

Минусов пока не придумал! Может вы подскажете? Как вам причёска? Оставлять?», - написал комик.

В комментариях сразу же появились обсуждения его неожиданного стиля, и некоторые поклонники раскритиковали его прическу.

«Нет, вам лучше с короткой стрижкой)»,

«Могут не узнать», - пишут в сети.

Впрочем, некоторым фанатам наоборот понравился образ. Поклонники сравнили его с певцом Олегом Винником. Другие же предположили, что заросшие волосы и борода — признак мужества.

«Прям как Винник»,

«А че, прикольно смотрится»,

«Очень мужественный», - высказались фанаты.

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