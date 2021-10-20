Полуфиналист шоу "Холостячка-1" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, показал, как проводит время со своей возлюбленной на балконе отеля.
Полуфиналист шоу "Холостячка" Андрей Рыбак работает ведущим разных мероприятий и блогером, передает Politeka.net.
На проект он пришел, чтобы попиариться, о чем сам признался. По его словам, дома у него осталась девушка Алина, однако он все же не устоял перед чарами Ксении Мишиной и влюбился.
После того, как актриса его отвергла, артист вернулся домой, попросил прощения у Алины, та его простила, и сейчас они строят отношения заново.
Рыбак часто публикует посты с возлюбленной в своем Инстаграм. В этот раз он юморит опубликовал видео, где нежно целует Алину на балконе отеля.
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За 50 минут публикация собрала более 3000 просмотров и много комментариев.
"Ой, не бесите 😂милость какая)", "😍😍😍😍😍 аж мурахи", "Как нежно😍", "Фантастические", "Красиво очень", "А где продолжение? Шучу, рад за Вас! 🔥", "Продолжение тоже третий снимал ?😂😂😂", - написали пользователи сети.
Отметим, на проекте Андрей Рыбак сдружился со своим конкурентом, который в итоге стал победителем, Александром Эллертом. Сейчас оба снимают шутливые ролики на Ютубе.
Напомним, что друг Эллерта и экс-ухажер Мишиной Андрей Рыбак стал жертвой странного ограбления
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