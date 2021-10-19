Полуфиналист шоу "Холостячка-1" Андрей Рыбак, которого отвергла Ксения Мишина, попал в неприятную ситуацию, о чем сообщил в своем Инстаграм.

Андрей Рыбак - юморист, блогер и ведущий разных мероприятий набрал большую популярность после участия в шоу "Холостячка", передает Politeka.net. Примечательно, что на проекте ведущий сдружился со своим главным конкурентом Александром Эллертом.

Сейчас на страницу блогера в Инстаграм подписаны 214 тысяч пользователей сети, с которыми он делится всем, что происходит в его жизни.

Так, в своих недавних сторис Андрей Рыбак рассказал об "ограблении". Как оказалось, автомобиль юмориста, вероятно, попал под модный челлендж среди подростков-тиктокеров - воровство колпачков с колес.

"Сегодня утром обнаружил, что у меня кто-то стырил мерседесовские колпачки с двух колес. Если это тиктокеры, я вас найду!", - заявил Рыбак.

Позже ведущий показал, сколько стоят колпачки на его машину.

"Ну и как? Стоит оно того, утырки?!", - написал Андрей Рыбак.

Также юморист показал троих возможных "воришек".

"У кого-то из них моих колпачки", - заявил экс-участник "Холостячки", предложив проголосовать, у кого из детей именно.

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