Участник первого сезона реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Андрей Рыбак решил поделиться сразу несколькими памятными фото из прошлого, вспомнив, каким он был в школьные годы.

Андрей Рыбак привык показывать в Инстаграм множество разных фото и видео, рассказывать о своей жизни и буднях с возлюбленной. Также мужчина начал показывать свои фото с мероприятий, куда обычно отправляется.

Как правило, не обходится без разных приключений и неловких моментов. Поэтому в своем блоге нередко Рыбак записывает целые ролики, рассказывая о комичных историях. В этот же раз Андрей вспомнил, каким он был в начале своего творческого пути.

Также он опубликовал кадры с того периода, когда только учился в школе и не задумывался о карьере:

«Вот я, и вот тут тоже я. Вы меня нашли. А вот девушка, которая меня бросила перед выпуском! Это где-то 11 класс» - пишет под фото мужчина.

После Андрей показал свою девушку теперь: "Вот так обычно собираемся".

На телеэкранах радиоведущий и юморист Андрей Рыбак впервые засветился в составе команды "Отдыхаем вместе" в шоу "Лига Смеха". Позже Рыбак решил принять участие в реалити-шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной. Ближе к финалу мужчина решил покинуть шоу ради девушки, в которую был давно влюблен.

Сейчас Рыбак часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram. Ранее юморист рассказал, как добирался во Львов на свадьбу, где должен был быть ведущим.

Ранее Politeka писала, что Рыбак на яхте показал ту, ради которой ушел из "Холостячки": "Ты моя...".

Напомним, что Рыбак из" Холостячки "разозлил свою девушку и оказался на улице:"Хорошо, что не гипс".

A еще Politeka сообщала, что Рыбак из" Холостячки "в одном халате показал трюки, которым научился после проекта:"развлекались как могли".