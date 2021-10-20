Полуфиналист первого сезона шоу "Холостячка" Андрей Рыбак, который не смог завоевать сердце Ксении Мишиной, всполошил сеть совместным фото со своей возлюбленной.

Как сообщает Politeka.net, во время проекта Рыбак признался, что у него была девушка Алина. После окончания шоу он воссоединился с красоткой и продолжил строить с ней отношения. На свежем фото парочка предстала в светлых свитерах. Рыбак нежно держал любимую за живот, чем вызвал обсуждения в сети.

«Забота может быть разной. В том числе и интимной! И не важно, что вы вместе уже достаточно длительное время: романтика в отношениях и внимание к своей любимой должны присутствовать всегда!», - отметил Рыбак.

В комментариях парочке оставили массу комплиментов.

«Ой, ну прям а ля романти-романтик. И да, судя по отзывам, у вас скоро будет маленький, миленький Рыбачок или Рыбачка», «Очень круто, что вы делитесь своим опытом», «Как это мило», «Очень красивое фото», «Алина не беременна? Что-то уже на втором фото за живот держит ее, так мило выглядит», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Андрей Рыбак впервые показал девушку, которая его бросила: "Вот так...".

Как сообщала Politeka, Андрей Рыбак показал свои нежности с любимой: "Ой, не бесите".

Также Politeka писала, что Андрей Рыбак стал жертвой ограбления: "Я вас найду".