Учасник першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак вирішив поділитися відразу декількома пам'ятними фото з минулого, згадавши, яким він був у шкільні роки.

Андрій Рибак звик показувати в Instagram безліч різних фото і відео, розповідати про своє життя і будні з коханою. Також чоловік почав показувати свої фото з заходів, куди зазвичай відправляється.

Як правило, не обходиться без різних пригод і незручних моментів. Тому в своєму блозі нерідко Рибалка записує цілі ролики, розповідаючи про комічні історії. Цього ж разу Андрій згадав, яким він був на початку свого творчого шляху.

Також він опублікував кадри з того періоду, коли тільки навчався в школі і не замислювався про кар'єру:

"Ось я, і ось тут теж я. Ви мене знайшли. А ось дівчина, яка мене кинула перед випуском! Це десь 11 клас " - пише під фото чоловік.

Після Андрій показав свою дівчину тепер:"Ось так зазвичай збираємося".

На телеекранах радіоведучий і гуморист Андрій Рибак вперше засвітився у складі команди " Відпочиваємо разом "в шоу"Ліга Сміху". Пізніше Рибак вирішив взяти участь в реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Ближче до фіналу чоловік вирішив покинути шоу заради дівчини, в яку був давно закоханий.

Зараз Рибалка часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя в своєму Instagram. Раніше гуморист розповів, як добирався до Львова на весілля, де мав бути ведучим.

Раніше Politeka писала, що Рибалка на яхті показав ту, заради якої пішов з "Холостячки": "Ти моя...".

Нагадаємо, що Рибалка з "Холостячки"розлютив свою дівчину і опинився на вулиці:"добре, що не гіпс".

A ще Politeka повідомляла, що Рибалка з "Холостячки"в одному халаті показав трюки, яким навчився після проекту:"розважалися як могли".