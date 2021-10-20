Півфіналіст шоу "Холостячка-1" Андрій Рибак, якого відхилила Ксенія Мішина, показав, як проводить час зі своєю коханою на балконі готелю.
Півфіналіст шоу "Холостячка" Андрій Рибак працює ведучим різних заходів і блогером, передає Politeka.net.
На проект він прийшов, щоб попіаритися, про що сам зізнався. За його словами, вдома у нього залишилася дівчина Аліна, проте він все ж не встояв перед чарами Ксенії Мішиної і закохався.
Після того, як актриса йому відмовила, артист повернувся додому, попросив вибачення у Аліни, та його пробачила, і зараз вони будують відносини заново.
Рибак часто публікує пости з коханою в своєму Instagram. Цього разу він опублікував відео, де ніжно цілує Аліну на балконі готелю.
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За 50 хвилин публікація зібрала понад 3000 переглядів і багато коментарів.
"Ой, не бісіть 😂милість яка)", "😍 😍 😍 😍 😍 аж мурахи", " як ніжно😍", "фантастичні", "красиво дуже"," а де продовження? Жартую, радий за Вас! 🔥 ", "Продовження теж третій знімав ?😂 😂 😂 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, на проекті Андрій Рибак здружився зі своїм конкурентом, який у підсумку став переможцем, Олександром Еллертом. Зараз обидва знімають жартівливі ролики на Ютубі.
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