Півфіналіст шоу "Холостячка-1" Андрій Рибак, якого відхилила Ксенія Мішина, потрапив у неприємну ситуацію, про що повідомив у своєму Instagram.

Андрій Рибак - гуморист, блогер і ведучий різних заходів набрав велику популярність після участі в шоу "Холостячка", передає Politeka.net. Примітно, що на проекті ведучий здружився зі своїм головним конкурентом Олександром Еллертом.

Зараз на сторінку блогера в Instagram підписані 214 тисяч користувачів Мережі, з якими він ділиться всім, що відбувається в його житті.

Так, у своїх недавніх сторіс Андрій Рибак розповів про "пограбування". Як виявилося, автомобіль гумориста, ймовірно, потрапив під модний челендж серед підлітків-тіктокерів - крадіжку ковпачків з коліс.

"Сьогодні вранці виявив, що у мене хтось стирив мерседесовські ковпачки з двох коліс. Якщо це тіктокери, я вас знайду!",- заявив Рибак.

Пізніше ведучий показав, скільки коштують ковпачки на його машину.

"Ну і як? Варто воно того, утирки?!",- написав Андрій Рибак.

Також гуморист показав трьох можливих "злодюжок".

"У когось із них моїх ковпачки", - заявив екс-учасник "Холостячки", запропонувавши проголосувати, у кого з дітей саме.

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