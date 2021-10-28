Фаворит главной героини первого сезона шоу "Холостячка" Ксении Мишиной Андрей Рыбак лишился своей машиной в центре Киева.
Как передает Politeka.net, Андрей Рыбак является популярным ведущим и юмористом. Он участвовал в разных юмористических проектах, среди которых была "Лига смеха". Андрей решил побороться за сердце "Холостячки" Ксении Мишиной и попал на проект, благодаря которому стал известным.
Так, на этот раз Андрей Рыбак опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он рассказывает, что пошел перекусить, и когда вернулся - машины не оказалось.
"Лицо человека, который заскочил "перекусить" в центре, а теперь надо ехать забирать машину со штрафплощадки!", - рассказал Андрей Рыбак.
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Оказалось, что пока фаворит "Холостячки" отсутствовал, машину забрали на штафплощадку с центра Киева.
"Моя сладкая, прости меня, пожалуйста. Прости, буду парковаться хорошо. Я обещаю", - сказал Андрей Рыбак.
Также, он пожаловался, что с него списали 150 гривен за стоянку, хоть это сумма за сути, а забрал он машину через час.
"Хорошо устроились. Про 1300 гривен за саму эвакуацию (абсолютно необязательную) я вообще молчу!", - недовольно прокомментировал Рыбак.
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